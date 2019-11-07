Son Dakika Haberleri: Manisa'da organ bağışı farkındalık yürüyüşü
Son Dakika Güncel Manisa'da organ bağışı farkındalık yürüyüşü

Manisa'da organ bağışı farkındalık yürüyüşü

7 saat önce

Manisa'da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında "Farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Manisa'da organ bağışı farkındalık yürüyüşü, System.String[]

Manisa'da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında "Farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Vali Ahmet Deniz ile İl Sağlık Müdürümüz Necip Yemenici'nin de katıldığı yürüyüş, Manisa Valiliği önünde başladı. Katılımcılar Manolya Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Deniz ve İl Sağlık Müdürü Yemenici, meydanda vatandaşlara organ bağışıyla ilgili broşür dağıttı.

Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışa ihtiyacı olan hastalara hayat vermenin büyük bir erdem olduğunu belirterek, "Hepimiz ölümlüyüz, başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Maalesef organ bağışı noktasında halen istediğimiz yerde değiliz. Özellikle kadavradan bağış çok önemli. Bu yüzden beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin ikna edilmesi çok mühim. Burada bilinç oluşması için çalışıyoruz." dedi.

Manisa'nın nüfusuna oranla organ bağışında Türkiye'de lider olduğuna dikkati çeken Vali Deniz, bu oranı daha da yukarı çekmek için çabaladıklarını, hayata geçirdikleri projelerle bu konuyu vurguladıklarını sözlerine ekledi.

Organ Bağışı Haftası, Necip Yemenici, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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