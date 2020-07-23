Manisa'da orman ürünleri "havai hat"la taşınmaya başladı - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilen "havai hat" ve traktör tipi sürücü vinç, ilk olarak Turgutlu Orman İşletme Şefliğinde kullanılmaya başlandı.

Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, yaptığı yazılı açıklamada, Turgutlu Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkisinde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için "havai hat" kurulduğunu belirtti. Engebeli arazi nedeniyle haftalarca sürebilecek iş için yol açma çalışmalarında orman toprağının da tahrip olabileceğini bildiren Çar, şunları kaydetti:

"Ancak Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüze tahsis edilen 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışmayı 1-2 günde bitirdik. Ormancılık çalışmaları açık arazide yapılan dünyanın en tehlikeli işler sınıfında. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına büyük bir özen ve dikkat gösteriyoruz."