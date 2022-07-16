Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, söndürme çalışmalarına köylülerde destek veriyor.

Kaynak: DHA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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