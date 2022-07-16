MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

16.07.2022 17:36

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, söndürme çalışmalarına köylülerde destek veriyor.

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Kaynak: DHA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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