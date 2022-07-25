MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

25.07.2022 11:15

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.

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Orman yangını dehşetini gözyaşlarıyla anlattılar Orman yangını dehşetini gözyaşlarıyla anlattılar Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor Manisa'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Kaynak: DHA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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