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Manisa'da orman yangını (2) - Son Dakika

Manisa'da orman yangını (2)

08.09.2021 16:38
Manisa'da orman yangını (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan yangına müdahale eden çiftçi Salih Yayılgan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Demirci Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yayılgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),

Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da orman yangını (2)

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da orman yangını (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da orman yangını (2) - Son Dakika
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