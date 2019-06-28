Manisa'da orman yangını
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkarken yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkarken yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri tarafından müdahale edildi. 1 helikopter ve 7 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - MANİSA
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