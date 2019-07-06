Manisa'da orman yangını
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:40 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde orman yangını çıktı. Sarıkaya
Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü
ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor.
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