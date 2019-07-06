Son Dakika Haberleri: Manisa'da orman yangını
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Manisa'da orman yangını

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.
Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Dağı Orman mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:40 Kaynak: AA
Sarıkaya, Manisa, Soma, Güncel
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