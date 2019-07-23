Manisa'da orman yangını

Manisa
'nın Soma
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Edremit, Bergama
ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerince 15 arazöz, 3 helikopter ve 4 dozerle müdahale edildi.
Yangın alanının yakınında bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) Ege
Linyitleri İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.