Manisa?da orman yangını - Son Dakika

Manisa?da orman yangını

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü. Yangın, kontrol altına alındı.Bugün gündüz saatlerinde, Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 itfaiye ekibi ve 4 arazöz sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında, ormanlık alanda bulunan yavru şahinler de oldu. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Ahmetli, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa?da orman yangını - Son Dakika
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