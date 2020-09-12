Manisa'da orman yangını - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu çöp toplama alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Hıdırağa Mahallesi, Çiftlik Yolu Cine mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 15 orman arazözü, 8 itfaiye aracı, bir helikopter ve 5 paletli dozer müdahale etti. İlçe çöplüğünün olduğu alana yakın bir yerde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor. - MANİSA