Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da orman yangını (3)

25.07.2022 01:57
Manisa'da orman yangını (3)

YANGININ DURUMU İYİYE GİDİYORManisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

YANGININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7'inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaltıçukur Mahallesi'ndeki metruk durumdaki 7 ev ve 1 okulun yangında zarar gördüğü, 40 kişi, 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.Öte yandan yangına 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi, Akhisar jandarma asayiş timi ile müdahale sürüyor.

Ersan ERDOĞAN - Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,


YORUMLAR
500
Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı Manisa'daki orman yangını büyüdü, 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi Manisa'daki orman yangını büyüdü, 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi
Kaynak: DHA

Akhisar, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:57:39. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da orman yangını (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement