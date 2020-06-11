Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çam ormanın bulunduğu bölge ile zeytinlik ve bağlık alanlar zarar gördü.

Turgutlu- Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.