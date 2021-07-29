Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı - Son Dakika

Manisa Soma'da orman yangını başladı
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına 8 arazöz müdahale ediyor
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman işletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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