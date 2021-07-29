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Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı

29.07.2021 22:41

Son dakika haber... Manisa Soma'da orman yangını başladı Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına 8 arazöz müdahale ediyor Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.

Manisa Soma'da orman yangını başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına 8 arazöz müdahale ediyor

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman işletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı
Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı

Darkale, Manisa, Yangın, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Manisa Soma'da orman yangını başladı - Son Dakika


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