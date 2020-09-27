Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Manisa'daki Spil Dağı ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Mesir Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.