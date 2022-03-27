Manisa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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Manisa'da ormanlık alanda yangın

27.03.2022 17:33

Manisa'da ormanlık alanda yangın Orman yangını köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın çıktı.

Manisa'da ormanlık alanda yangın

Orman yangını köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin traktörleriyle alevlerin etrafını çevirmesi, yangının daha çabuk kontrol altına alınmasını sağladı.

Soma ilçesine bağlı Uruzlar Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına kış aylarında da tedbiri elden bırakmayan orman yangın ekipleri hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti. Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği 2 hektarlık alandaki yangın, 45 dakika içinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına jandarma ve çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Yangınlar konusunda tecrübeli olan Uruzlar Mahallesi sakinlerinin traktörleri ile yangının etrafını çevirerek yanıcı diri örtüyü temizlemesi, yangının daha da büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın
Manisa'da ormanlık alanda yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika


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