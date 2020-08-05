Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kırsal Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik yoğun uğraşı sonucu alevler, mahalle merkezine 2 kilometre mesafede kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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