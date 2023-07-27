Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

27.07.2023 13:49

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Alaşehir, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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