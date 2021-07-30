Manisa'da ormanlara giriş yasağının kapsamı genişletildi - Son Dakika

Manisa Valiliği tarafından daha önce 1 Haziran itibariyle girişlerin kısıtlandığı ormanlık alanlardaki yasak kapsamı ek maddelerle genişletildi.

Manisa Valiliği tarafından daha önce 1 Haziran itibariyle girişlerin kısıtlandığı ormanlık alanlardaki yasak kapsamı 30 Temmuz itibariyle ek maddelerle genişletildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir. İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66. maddeleri gereğince kararlar alınmıştır. 1) İlimiz dahilinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlerin kesinlikle yasaklanmasına, 2) Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapılmasının kesinlikle yasaklanmasına, 3) Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların orman işletme şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarına, 4) Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve Orman İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap vermesine, 5) Yapılan iş bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını alınan karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir." - MANİSA