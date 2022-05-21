Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler - Son Dakika
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Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler

21.05.2022 17:57

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan içerisinde 178 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan içerisinde 178 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Hasanderesi mevkiindeki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ormanlık alanda ekili boyları 10 ile 25 santimetre arasında değişen 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkileri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler
Manisa'da ormanlık alana 178 kök kenevir ekmişler

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Kaynak: İHA

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