Ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi

26.06.2022 12:21

Ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi Jandarma ve polisten drone destekli kenevir operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi

Jandarma ve polisten drone destekli kenevir operasyonu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarmanın birlikte düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışma sonucu Yenipazar Mahallesi Hayıtlık mevkiindeki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Dron destekli çalışmanın ardından jandarma ve polis ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada üç farklı noktada boyları 140 ile 270 santimetre arasında değişen toplam 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek sökülürken, jandarma kenevirleri yetiştiren kişinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda 167 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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