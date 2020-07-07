Manisa'da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler - Son Dakika

Manisa'da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler - Son Dakika
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