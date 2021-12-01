Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık! "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor - Son Dakika

2006 yılında 29 yaşındaki Muhittin isimli genç tarafından Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntü, yeniden gündem oldu. Üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen sırrı hala çözümlenemeyen olayın görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi hala bu görüntüden haberdar değil.

ORMAN İÇERİSİNDE ESRARENGİZ YARATIK

Söz konusu görüntüde, ormanlık alanda ağaçların içerisinde tanımlanamayan bir cisim olduğu görülüyor. Kameranın kendisini çektiğini fark edince, dönerek bakış atan yaratık, izleyenleri ürkütüyor.

REPTİLİAN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Yaratıkla ilgili dikkat çeken iki detay öne çıkıyor. Kendisine çok güvendiği belli olan yaratık, ayrıca gözlerini de korkutucu şekilde parlatmayı başarıyor. Bu yaratıkla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinden biri Reptilian olduğu yönünde.

KULA'DA KAYDEDİLMESİ MANİDAR

Söz konusu görüntülerin Manisa'nın Kula ilçesinde çekildiği belirtiliyor. Bu ilçenin kaya resimleri dahil birçok tarihi esere ev sahipliği yapması iddiaları güçlendiriyor. Aynı zamanda Ege bölgesinin dünya tarihi açısından önemine de bakılınca bu canlıların Ege bölgesini cazip gördüğü öne sürülüyor.

DÜNYAYI YÖNETEN IRK DİYE BİLİNİYOR

Reptilianlar hakkındaki bilgiler ise çok ilginç. Komplo teorisine göre Sümer medeniyetinden beri dünya insanı ile çok yakından ilgilenen Reptilianlar, her çağda ve her coğrafyada varlıklarını devam ettirdiler.

DERİSİ PULLU BİR IRK

Reptilianlar binlerce yıl önce dünya dışından gelen ve insanlarla üremesi sonucu ortaya çıkan melez bir ırk olarak biliniyor. Bu ırk yılan gözü gibi çizik gözlü, derisi pullu kuyruklu bir ırktır. 1,5 ile 3,5 metre arasında olabilirler. Reptilianlar aynı zamanda saniyeler içerisinde insan formuna geçebilme özelliği de sahiptirler.

İşte tüm bu sayılan nedenlerden dolayı, Manisa'nın Kula ilçesinde kaydedilen görüntünün bir Reptiliana ait olduğu belirtiliyor. Ancak görüntüyle ilgili net bir bilgi, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yok.