Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Manisa'da Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

39 dakika önce

Manisa'da iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'da Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'da iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, 18.50 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan çiğ köfte dükkanının ortakları Salih Z. ve Erhan G. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Z. belinden çıkardığı tabanca ile ortağı Erhan G.'nin başına ateş etti. Erhan G. kanlar içerisinde yerde kalırken, Salih Z. ise kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erhan G.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk etti. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, hastaneye kaldırılan yaralı Erhan G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

Şehzadeler, Manisa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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