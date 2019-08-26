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Manisa'da ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

44 dakika önce

Ebeveynleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 100 ortaokul öğrencisine, robotik kodlama eğitimi verildi.

Manisa'da ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi, System.String[]

Ebeveynleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 100 ortaokul öğrencisine, robotik kodlama eğitimi verildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi organizasyonuyla, Özel MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MOSTEM) bir araya gelen öğrenciler, robotik kodlamayla tanıştı.

Öğrencilere, İzmir'de özel bir kolejde öğrenim gören lise öğrencisi Abdullah Haspolat tarafından seminer verildi. Haspolat, robotik kodlamanın ileride çok büyük önem kazanacağını vurguladı.

Öğrencilerin robotik kodlama deneyimleri renkli görüntülere sahne oldu.

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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