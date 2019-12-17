Manisa'da örtü altındaki üzümün hasadı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da örtü altındaki üzümün hasadı devam ediyor - Son Dakika

Manisa'da örtü altındaki üzümün hasadı devam ediyor

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örtü altında korunan bağlardaki çekirdeksiz sultani üzümler, hasat edilerek ihracata yönlendiriliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örtü altında korunan bağlardaki çekirdeksiz sultani üzümler, hasat edilerek ihracata yönlendiriliyor.

İlçede üzüm bağlarını dona karşı korumak ve hasat süresini uzatarak ürüne değer katmak amacıyla bağlar, kanaviçe adı verilen beyaz örtülerle kaplanıyor. Bu sayede dalında olgunlaşan üzümlerin doğal yöntemle korunmasını sağlayan üreticiler, aralık ayında dahi taze üzüm satma imkanı buluyor.

Hava aydınlanmadan yola çıkan ve günün ilk ışıklarında bağ bozumuna başlayan çiftçilerin dalından kestikleri taze üzümler paketlenerek tırlarla yurt dışı pazarlara sevk ediliyor.

Sultani üzümünün dalından pazara kadar geçirdiği süreci anlatan üzüm üretici ve ihracatçısı Ali Uçak, gazetecilere açıklamasında çekirdeksiz üzümün normal sezonu sonrası daha kıymetli bir ürün olması nedeniyle üreticinin bağbozumunu aralık ayına kadar öteleyebildiğini belirtti.

Uçak, "Bu narin meyveyi dalında tutmak ciddi bir emek istiyor. Özel örtüler ile yağmur ve dondan koruduğumuz bağların tüm bakımlarını eksiksiz yerine getiriyoruz. Üzümlerimizi günün ilk ışıklarında toplayıp fabrikalarda hassas şekilde paketleyerek başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Manisa'da örtü altındaki üzümün hasadı devam ediyor

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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