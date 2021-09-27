Manisa'da otizmli öğrencilere "Engelsiz Eğitim Merkezi" - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan "Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi", otizmli ve zihinsel engelli öğrencilere hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 derslikli eğitim merkezine dönüştürülen Karaağaçlı Mahallesi'ndeki belediyeye ait bina, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Otizm Derneğinden gelen talebe, Şehzadeler Belediyesinin sunduğu destekle yanıt verdiklerini ve tam donanımlı bir eğitim merkezini öğrencilerine hizmetine sunduklarını belirtti.

Gencay, desteklerinden dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik de hizmete açtıkları eğitim merkeziyle hem öğrencilerin hem de ailelerin mutluluğuna şahit olduklarını kaydetti.