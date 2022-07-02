Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı

02.07.2022 19:47
Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otluk alanda yangına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi 41 Sokak'taki otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, 4 dönümlük arazide hasara yol açtı.

Bölgede inceleme yapan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay sırasında bir otomobilin alandan hızla uzaklaştığını tespit etti.

Plakası belirlenen otomobildeki 3 kişi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.

Otomobildekilerin, kendi firmalarına ait reklam tabelasını kaldırmak isterken kullandıkları demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı tespit edildi.

Korktukları için bölgeden uzaklaştıkları öğrenilen 3 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otluk alanda yangına neden olan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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