Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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