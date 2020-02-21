Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım , İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy , İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici , kamu kurum yöneticileri, otobüs firma temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda daha sonra trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar görüşüldü.

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