Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

6 saat önce

Manisa'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Manisa'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.


Vali Ahmet Deniz başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çakmak'ın hazırladığı sunumla başladı.

Vali Ahmet Deniz, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Toplantıda daha sonra trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar görüşüldü.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kamu kurum yöneticileri, otobüs firma temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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