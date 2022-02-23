Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

23.02.2022 14:43
Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta 45 D 6603 plakalı Mehmet Uysal (61) idaresindeki özel halk otobüsü ile Suriyeli Mehmet Elahmet'in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elahmet ile elektrikli bisiklette bulunan Suriyeli Hüseyin Cesim çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, otobüse takılı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs ile aniden yola çıkan elektrikli bisikletin çarpışması yer alıyor. Kayıtlarda elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu da görülüyor.

Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

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Halk Otobüsü, Suriyeli, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otobüsle çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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