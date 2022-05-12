Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

12.05.2022 14:21
Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

A.A'nın (60) kullandığı 34 FCH 947 plakalı yolcu otobüsü, Manisa Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi geçişinde A.G'nin (58) kullandığı 16 BS 449 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kamyon sürücüsü A.G. ve yolcu otobüsünün muavini F.Ç'yi (38) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika... Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Son dakika... Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Selimşahlar, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika


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