Manisa'da otobüsler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Manisa'da otobüsler dezenfekte edildi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde, geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce şehre kazandırılan çevre dostu elektrikli otobüslerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa'da otobüsler dezenfekte edildi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde, geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce şehre kazandırılan çevre dostu elektrikli otobüslerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik başlatılan dezenfeksiyon uygulaması devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla başlatılan dezenfeksiyon uygulaması kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı çevre dostu elektrikli otobüsler de dezenfekte edildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile Manisalıların temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmeleri amaçlanıyor. Uygulama ile mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesine de katkıda bulunulması hedefleniyor. - MANİSA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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