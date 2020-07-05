Manisa'da otomobil, 2 motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin virajda 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi Sarıbey Yolu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Avşar Mahallesi yönüne giden Mehmet Aydın'ın (28) kullandığı 45 TV 585 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Hakan Türk yönetimindeki 45 TG 541 plakalı ve Marfuz Örs'ün (29) kullandığı 45 ZB 3898 plakalı motosikletlere çarptı. Kazada her iki motosiklet de yol kenarına devrildi. Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hakan Türk, arkasındaki ağabeyi Cevdet Levent Türk (35) ile diğer motosikletli Marfuz Örs yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.