Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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