Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Muhacir ile Erhan Gündüz (33) Necdet Sağlam (40) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!