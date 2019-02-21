Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Manisa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

40 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Manisa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul otoyolunun Saruhanlı bölümünde, Necmi Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 41 PH 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu Koldere Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ile eşi Saniye (50) ve kızı Dilek Sarıoğlu (27), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]