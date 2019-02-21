Manisa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
40 dakika önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
İzmir-İstanbul otoyolunun Saruhanlı bölümünde, Necmi Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 41 PH 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu Koldere Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ile eşi Saniye (50) ve kızı Dilek Sarıoğlu (27), 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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