Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza Gölmarmara-Salihli yolu Alaşehir Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Behzat K.(43)yönetimindeki 45 AEC 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı. Sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarırken kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İnci K. ve çocukları Esma K. (2) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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