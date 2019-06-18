Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Eren'in kullandığı otomobil, Demirci- Selendi yolu Boyacık Mahallesi yakınlarında köprüden dereye düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Fadime (41) ve Mustafa Eren (68), Melahat Özdemir (37) ve Meryem Çetinkaya (46) yaralandı.
Sağlık ekipleri ve vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarılarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Demirci, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]