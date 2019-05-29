Manisa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Manisa'da seyir halinde olan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da seyir halinde olan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahar Y. yönetimindeki 45 UK 708 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'na girdiği sırada bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen otomobil yoldaki Adnan A. idaresinde bulunan 45 UA 0685 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası devrilen otomobil hurdaya dönerken, araçta ulunan sürücü Bahar Y. ile yanında yolcu konumundaki Zeynep Ç. yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Bahar Y. itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araçtan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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