Manisa'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
36 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Engin Çetinkaya'nın (29) kullandığı 45 Z 0412 plakalı otomobil, Matarlı Mahallesi'nde yol kenarındaki şantiyenin duvarına çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ile Bilal Turcan (29), itfaiye ekiplerince çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA
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