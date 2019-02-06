Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

36 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Manisa'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Engin Çetinkaya'nın (29) kullandığı 45 Z 0412 plakalı otomobil, Matarlı Mahallesi'nde yol kenarındaki şantiyenin duvarına çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile Bilal Turcan (29), itfaiye ekiplerince çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA

Çetinkaya, Alaşehir, Manisa, Güncel
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