Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Fatih Mahallesi'nde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, S.A. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü ile birlikte yolculuk ettiği arkadaşı H.K. (14) yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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