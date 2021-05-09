Manisa'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde Burak Doğan (22) idaresindeki 06 BVE 583 plakalı otomobil, Türk Büyükleri Anıtı Kavşağı'nda Nurşah Demirkıran (18) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Nurşah Demirkıran (18) ile arkasında bulunan A.D.D. (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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