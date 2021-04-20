Manisa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği A.G. (25), M.İ. (19) ve B.I. (20) gözaltına aldı.

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