Manisa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Narlıdere Mahallesi'nde R.K. (42) ait 45 ZN 834 plakalı aracın evinin bahçesinden çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği A.G. (25), M.İ. (19) ve B.I. (20) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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