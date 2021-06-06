Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Tevfik Ş. (39) yönetimindeki 45 ZA 9841 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde Ömer D. idaresindeki 45 TL 621 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Merve Ş. (31), Selime Ş. (94), Ahmet Ş. (8), Gökçe Ş. (2), Rana Ş. (8), Emir Ş. (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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