Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Merve Ş. (31), Selime Ş. (94), Ahmet Ş. (8), Gökçe Ş. (2), Rana Ş. (8), Emir Ş. (4) yaralandı.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı - Son Dakika

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