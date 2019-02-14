Manisa'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
32 dakika önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Mimar Sinan
Bulvarı yönüne giden Cüneyt Şenol (29) yönetimindeki 34 SK 7755 otomobil ile Mustafa Akgönüllü (37) yönetimindeki 45 HS 920 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Otomobil takla atarken, kamyonet ise yana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Akgönüllü ile aynı araçtaki Turan Özgül (35) ve otomobil sürücüsü Cüneyt Şenol yaralandı. Yaralılar ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:36 Kaynak: DHA
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