Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Avnigemicioğlu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesine çıkan Mustafa U. yönetimindeki 45 AK 157 plakalı otomobil, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 45 UB 1479 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. Motosikletten yere düşen sürücü İbrahim G. yaralandı. Yaralı İbrahim G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA