Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde şehir merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde şehir merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Tabduk Emre Caddesi Kula Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı istikametinden ilçe şehitliği istikametine seyir halinde olan Enes G. (18) idaresindeki 45 RA 5621 plakalı motosiklet, Tabduk Emre Caddesi üzerinden Mehmet Halıcı sokağa dönmek isteyen Mülayim Ö. idaresindeki 06 EV 6323 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden savrularak ağır yaralanan Enes G., çevredeki vatandaşların yardımıyla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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