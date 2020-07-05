Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaraladı.

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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MANİSA - Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.20 sıralarında Yunusemre ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Yeni Menemen Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru seyreden Süleyman Emre Çelik yönetimindeki motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda Burcu B. idaresindeki 34 BNK 123 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Burcu B. ve yolcu konumunda bulunan Necla B. ve Mahir B. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Burcu B.'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Mahir B.'yi Manisa Şehir Hastanesine, Necla B.'yi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Burcu B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 02:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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