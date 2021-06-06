Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y. ise ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi A.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.S. (35) yönetimindeki 10 L 4499 plakalı otomobil, Soma-Savaştepe kara yolunun Dualar Mahallesi kavşağında M.K. (59) idaresindeki 45 YA 3908 plakalı motosikletle çarpıştı.

Manisa 'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor