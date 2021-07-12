Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şevket Çetin'in (79) kullandığı 45 AAC 609 plakalı otomobil Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde, Mehmet Gündüz 'ün (32) kullandığı 45 RA 5719 plakalı motosikletle çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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